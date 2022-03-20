تكليف لجنة لتعويض ودعم شركات الطيران المحلية

طرابلس 20 مارس 2022 (وال) – قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، خلال الاجتماع العادي الرابع للعام 2022 الذي عقده اليوم الأحد، تعويض شركات الطيران المحلية عما أصابها من أضرار خارجة عن مسؤولياتها، على حسب قولها.

وأذن المجلس بتكليف لجنة مشتركة من وزارات؛ المواصلات والمالية والاقتصاد والتجارة، لدراسة كيفية تعويض شركات الطيران المحلية عما أصابها من أضرار خارجة عن مسؤولياتها.

وستدرس اللجنة بحسب القرار إمكانيات الدعم الممكنة لشركات الطيران لتعديل أسعار التذاكر وتخفيضها بما يتناسب مع الدعم المقدم لها. (وال _ طرابلس)

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