‏وزير التخطيط والمالية يعرض على”عقيلة” مشروع الميزانية العامة للدولة

عرض وزير التخطيط والمالية أسامة حماد الأحد، في منطقة القبة على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حول مشروع الميزانية العامة للدولة من قبل الحكومة بعد دراستها مع رئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وأكد حماد أن الميزانية ستنفذ عقب تسلم الحكومة مهامها من داخل طرابلس وفقا للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب .

واتفق عقيلة مع حماد على ضرورة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وجدول المرتبات بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وتطرق وزير التخطيط والمالية مع عقيلة للخطوات المتبعة لتنفيذ ما صدر عن المجلس من قوانين تعتبر استحقاقات أبرزها الاستمرار في صرف علاوة الزوجة والأبناء، وصرف منحة الزواج، وإيجاد آلية تنفيذ قانون رقم (6) لسنة 2021 في أول اجتماع لرئاسة الوزراء، وتطبيق زيادة المرتبات وتضمينها بقانون الميزانية العامة لسنة 2022.

ومن جانبه شدد عقيلة على ضرورة دعم القطاع الأمني؛ لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المجتمعي لتوفير الظروف الملائمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.‏