نقابة الخبازين في سبها تحذر من ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تصنيع الرغيف وتصف الوضع بالكارثي

سبها 20 مارس 2022 (وال)- حذرت نقابة الخبازين في سبها من ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تصنيع الرغيف، وكل السلع الأساسية واصفة الوضع في المنطقة الجنوبية بالكارثي.

وقال رئيس النقابة ناجي الصغير في تصريحات صحفية اليوم، إن مادة الدقيق غير متوفرة، والمصنع الوحيد في الجنوب حدد سعر قنطار الدقيق بـ 300 دينار، وهو أغلى من سعر التجار.

وأكد رئيس النقابة أن سعر قنطار الدقيق يتزايد يومياً ورغيف الخبز زنة الـ 75 غراما يُباع بدينار لكل 3 أرغفة، داعيا الحكومة إلى سرعة التدخل للحد من ارتفاع هذه الأسعار، وتوفير مادة الدقيق بأسرع وقتت ممكن. (وال)

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