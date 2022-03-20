مجلس الوزراء يمنح مكافأة لوزارة النفط والغاز لاستردادها 10.9 مليارات دينار لخزينة الدولة

طرابلس 20 مارس 2022 (وال)– قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، منح مكافأة لوزارة النفط والغاز بعد رصدها لتجاوزات ومخالفات مالية كانت ستُحرم خزينة الدولة مبلغ (10.9) مليارات دينار.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الرابع الذي عقده مجلس الوزراء، وخصصه لمناقشة جملة من المواضيع والملفات الخدمية، واتخذ خلاله جملة من الإجراءات والقرارات والتدابير بشأنها.

وقال مجلس الوزراء، إنه وبعد رصد وزارة النفط والغاز للعديد من التجاوزات والمخالفات التي يعد منها مخالفات مالية، تمثل في حرمان الخزينة، عليه تمت الموافقة على منح الوزارة مكافأة لعملها على استرداد مبلغ وقدره 10.9 مليارات دينار للخزينة العامة للدولة”.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على اعتماد اتفاقية التسوية بين الدولة الليبية وجمهورية الكونغو برازافيل بخصوص الدين المستحق على جمهورية الكونغو برازافيل لصالح دولة ليبيا. (وال)

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