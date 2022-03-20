طمأنة حكومية حيال النقص في السلع الأساسية بليبيا

قال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي امحمد ناعم، إن السلع الموجودة في السوق الليبية تكفي لمدة 6 أشهر من الآن أي حتى سبتمبر المقبل، داعيا المواطنين إلى عدم الخوف من النقص في أي سلعة، حاثا إياهم في الوقت ذاته إلى التعاون، من خلال عدم شراء البضائع للحد من موجة الغلاء الحالية.

وأضاف ناعم في مداخلة له مع برنامج البلاد الذي يبث عبر قناة 218، بأن الجهاز في انتظار قرار تحديد أسعار السلع الأساسية الذي قد يصدر من وزارة الاقتصاد حتى يتم تنفيذه، إلى جانب قرار مرتقب يهدف لتحديد سعر رغيف الخبز ووزنه.

وذكر من جانبه رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري في تصريح خاص لــ218، بأن نسبة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بلغت 60% بالمقارنة مع فبراير الماضي، مطالبا الحكومة بسرعة التواصل مع الجانب المصري الذي أوقف بدوره تصدير بعض السلع ومن بينها زيت الطهي والمكرونة والبقوليات لما له تأثير على السوق المحلية، إذ تعتمد المنطقة الشرقية من البلاد بشكل واضح على الواردات المصرية.

ويرى مراقبون بأن المواطن بات ضحية غياب الحكومة عن الواقع التي تعيشه البلاد، حيث لم تصدر التشريعات لحماية المستهلك وضمان الأمن الغذائي، ولم تسيطر على الأسعار التي بلغت ذروتها هذه الفترة، وذلك بالتزامن مع قرب شهر رمضان، واحتدام الصراع بين أوكرانيا وروسيا اللتان تغطيان ثلث حاجة العالم من الحبوب، والذي سبب ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بشكل ملموس، في انعكاس واضح لنسبة التضخم العام التي ضربت السوق المحلية إذ بلغت 4.1%.

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