سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 21 مارس 2022 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 21 مارس 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 21 مارس 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.9475 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.95 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.9650 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 4.9475 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.9550 دينار

اليورو – طرابلس = 5.41 ~ 5.40 دينار

اليورو – بنغازي = 5.41 ~5.42 دينار

الجنية الإسترليني 6.51 دينار

الليرة التركية 0.35 دينار

الدينار التونسي 1.67 دينار

الجنية المصري 0.31 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب220.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب256.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب293.3 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2053 دينار

كسر الفضة 2.55 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.035 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.04 “مصرف الوحدة” – ~ “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.