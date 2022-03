أسعار النفط ترتفع في ظل مخاوف من انقطاع الإمدادات

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل تخوف الأسواق من انقطاع إمدادات الخام في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

وارتفعت أسعار النفط دولارين اليوم الاثنين، مع صمود القوات الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية، في الوقت الذي قال فيه منتجون رئيسيون للنفط إنهم يواجهون صعوبة في إنتاج حصصهم المقررة بموجب اتفاقية خاصة بالإمدادات.

وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.96 دولار أو 1.8% إلى 109.89 دولار للبرميل لتزيد من ارتفاعها 1.2% يوم الجمعة الماضي، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي 2.09 دولار أو 2% إلى 106.79 دولار لتواصل ارتفاعها 1.7% يوم الجمعة الماضي، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

ويأتي ارتفاع الأسعار بعد أن قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إنه لا توجد فرصة لاستسلام القوات في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بشرق البلاد.

وعاد التركيز على ما إذا كان سيكون بوسع السوق تعويض الإنتاج الروسي من النفط والذي تضرر من العقوبات مع عدم وجود أي علامة تذكر على تراجع الصراع.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن مجموعة أوبك + أن إنتاج بعض الدول لم يصل بعد إلى المستوى المتفق عليه من حصصهم الإنتاجية.

وقالت ثلاثة مصادر لوكالة “رويترز” إن أوبك + لم تحقق المستوى المستهدف من إنتاجها بأكثر من مليون برميل يوميا في فبراير وذلك بموجب اتفاقها لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

