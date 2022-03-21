صعود طفيف للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 21 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 21 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6528 دينار مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1367 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1212 دينار، والليرة التركية 0.3146 دينار، والدولار الكندي 3.6886 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2403 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2667 دينار، والدينار التونسي 1.5704 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4748 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 21 مارس 2022: