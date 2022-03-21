ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف جيوسياسية

واشنطن 21 مارس 2022 (وال) -واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، في ظل تخوف الأسواق من انقطاع إمدادات الخام في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

وبحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة (3.65%) إلى (108.5) دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة (3.42%) إلى (111.62) دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع “بلومبرغ”.

وتتخوف الأسواق من تأثر الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا بإمدادات النفط من روسيا، التي تعد أحد أكبر منتجي الذهب الأسود في العالم.(وال ـ واشنطن) س خ.

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