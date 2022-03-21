“الوطنية للنفط” تبحث آلية تطوير التدريب المحلي وتوطينه

قامت الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس الأحد بعقد اجتماعاً موسعاً مع منسقي التدريب والتطوير المحلي بشركات القطاع، ضمّ مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبو لعج، ومدير إدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة فخرالدين الشارف، ومنسقي ومختصي التدريب بإدارة التدريب بالمؤسسة، وعدداً من منسقي ومختصي التدريب والتطوير الداخلي بشركات زلاف ورأس لانوف والواحة والهروج ومليته والزاوية والخليج العربي وسرت والجوف، بالإضافة إلى معهد النفط للتأهيل والتدريب، ومعهد النفط الليبي.

تم خلاله مناقشة آلية توحيد الجهود والتنسيق للاستغلال الأمثل للموارد التدريبية المتاحة بشركات القطاع من خبرات وكفاءات وطنية متخصصة ومراكز تدريبية فنية تزخر بالكثير من الإمكانيات اللازمة لتنفيذ برامج التدريب العملي المختلفة.

حيث شدد “أبولعج” على أهمية وضع الخطط وآليات العمل اللازمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مبدياً ثقته الكاملة بقدرة المؤسسة على إنجاز المطلوب، موضحاً أن تكاتف الجهود والاستفادة من إمكانيات الشركات التدريبية سيسهم بالتاكيد في حلحلة الصعوبات التي تواجهها شركات القطاع في تنفيذ خطط التدريب المحلي، والتي في مقدمتها شحّ الميزانيات والمتطلبات اللوجستية المصاحبة للتنفيذ.

وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة عدد من المحاور الهامة لتطوير التدريب المحلي وتوطين التدريب، تمثلت في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخبرات الوطنية سواء العاملين حالياً بالقطاع أو حتى المتقاعدين، الذين يمكن الاستفادة منهم في تنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية في مختلف الاختصاصات.

كذلك نوقش تقييم مراكز التدريب التابعة لشركات المؤسسة الوطنية للنفط، وتحديد المتطلبات اللازمة لتأهيلها كمراكز تدريبية معتمدة لمنح الشهادات الفنية في مختلف التخصصات، مثل اللحام والتفتيش الفني والتخصصات الحرفية الأخرى، والدخول في شراكات مع الجهات التدريبية العالمية المتخصصة، وإعادة تفعيل مراكز تدريب اللغة الإنجليزية بشركات القطاع وتطويرها للحصول على الاعتمادات الدولية في مجال اللغة الإنجليزية.

وفي الختام تم الاتفاق على جملة من الخطوات التنفيذية التي سيتم المباشرة بها كمرحلة أولى لانطلاق برامج التدريب المحلي الهادفة، التي تقود إلى تحسين العملية التدريبية، وسد احتياجات القطاع من العمالة الفنية المتخصصة والمؤهلة في جميع المجالات.

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