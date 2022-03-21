“العمل والتأهيل” تبحث الإجراءات اللازمة للربط الإلكتروني بين منصتي إجراءات ووافد

عقدت وزارة العمل والتأهيل اجتماع تقابلي بين رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية “فائز بوعمران” ومدير مكتب الخبراء ” عادل الكراش” ومدير إدارة ثقنية المعلومات والدعم الإلكتروني بالوزارة بوزارة العمل والتأهيل “ناصر الطرشاني” وعن إدارة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة “حسن الكامل” والسيد “رفيق البريكي” وعن مؤسسة إكسبرتيز فرانس “محمد البريكي” وعن الهيئة العامة للمعلومات “وديع بركات”، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من وزير العمل والتأهيل “علي العابد” على التواصل والتشبيك بين الإدارات والجهات المختصة بالوزارة مع القطاعات العامة ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل الليبي .

تم خلاله استعراض ومناقشة الإجراءات اللازمة للربط الإلكتروني بين منصتي “إجراءات” بوزارة الاقتصاد والتجارة ومنصة “وافد” بوزارة العمل والتأهيل.

وخلص الاجتماع على إعداد اتفاقية مشتركة بين القطاعين في كافة المجالات التي تعمل على تحسين بيئة العمل والدخول للاقتصاد الرقمي وتشجيع الاستثمار وممارسة الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص واتخاد ما يلزم لاعتماد ما يتم التوصل إليه من نتائج بالخصوص في أقرب وقت.

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