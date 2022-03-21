تركيا تخطط لجذب سياح من ليبيا ولبنان عبر طريق بحري جديد

ذكر موقع صحيفة “ديلي صباح” أن تركيا تخطط تركيا لجذب السياح من دول عدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها ليبيا ولبنان إلى شواطئها الجنوبية عبر طريق النقل البحري الجديد الذي سيتم افتتاحه في الفترة القريبة.

وتبدأ حافلات هاتاي البحرية، التي ستعمل أيضاً كبوابة حدودية بحرية، رحلاتها في نهاية شهر مايو ، صيف العام الجاري 2022 وسيتم نقل الركاب الأوائل إلى ميناء غازيماغوزا في تركيا لشمال قبرص في وقت لاحق، وسيكون المسار بمثابة جسر بحري بين مدينة هاتاي الواقعة بجنوب البلاد وعدة دول ، بما في ذلك ليبيا ولبنان.

وأشارت الصحيفة، وفقًا لمعلومات بعد جولة للصحافيين وزيارة للمشروع، إلى أن السلطات وضعت الأساس لميناء HADO الذي يتوقع أن يجعل من هاتاي مركزًا للتجارة والسياحة، حيث تم بناء الميناء في هذه المنطقة بما يتماشى مع المعايير الدولية للمساعدة في إحياء النقل البحري الدولي في تركيا، بتصميم رصيف يبلغ طوله 100 متر وبعرض 4 أمتار للقوارب التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن.

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