خاص.. “النوران” يفصح لصدى عن تفاصيل تحويل الأموال عبر خدمة MoneyGram

أعلن مصرف النوران عن إمكانية الاستلام والإرسال حول العالم في دقائق مع خدمة MoneyGram، والاستفادة من الحوالات المالية الفورية حول العالم عن طريق خدمة موني جرام بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي سنوياً دون أي عمولات محلياً.كما أوضح رئيس مكتب التواصل بمصرف النوران “إدريس البرغثي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بأنّ المُخصّص لكل شخص 20 ألف دولار، 10 آلاف بالبطاقة و10 آلاف عن طريق الحوالات، أما فيما يخُص الرسوم فيتم استقطاعها من الخارج.

وقال كذلك بأنه بالإمكان إرسال الحوالة من خارج ليبيا وعند وصولها يتم فتح حساب بالدولار، كمثال إن تم تحويل 1000 دولار عن طريق خدمة الموني جرام إلى مصرف النوران يتم ادراجها تلقائياً إلى حساب الدولار المفعل مسبقاً والسحب بعد ذلك يكون عن طريق كرت الفيزا، وفي حال أراد الزبون بيعهم للمصرف يقوم بتحويل المبلغ من الخارج وشراءه من قبل المصرف بسعر صرف مصرف ليبيا المركزي.

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