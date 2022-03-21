افتتاح الوحدة الإرشادية الزراعية ببلدية درج

طرابلس 21 مارس 2022 ( وال ) _ افتتحت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية، الوحدة الإرشادية الزراعية بمنطقة ماترس ببلدية درج، ومقر لمكتب الزراعة والثروة الحيوانية، ضمن خطة الوزارة وبرامجها للإهتمام بالمدن الزراعية وما تتميز به درج كمنطقة زراعية رعوية .

وحضر احتفالية الإفتتاح، منسق قطاع الزراعة، وعدد من المزارعين، وعميد وأعضاء المجلس البلدي، بهدف تقديم المشورة العلمية للمزارعين، لحماية أشجار النخيل والإهتمام بالثروة الحيوانية. (وال _ طرابلس)

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