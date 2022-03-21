اقتصاد

افتتاح الوحدة الإرشادية الزراعية ببلدية درج

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 21 مارس 2022 ( وال ) _ افتتحت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية، الوحدة الإرشادية الزراعية بمنطقة ماترس ببلدية درج، ومقر لمكتب الزراعة والثروة الحيوانية، ضمن خطة الوزارة وبرامجها للإهتمام بالمدن الزراعية وما تتميز به درج كمنطقة زراعية رعوية .

وحضر احتفالية الإفتتاح،  منسق قطاع الزراعة، وعدد من المزارعين، وعميد وأعضاء المجلس البلدي،  بهدف تقديم المشورة العلمية للمزارعين،  لحماية أشجار النخيل والإهتمام بالثروة الحيوانية. (وال _ طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

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