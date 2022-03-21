الرقابة الإدارية بالكفرة تبحث مع مصرف شمال أفريقيا المشاكل التي يعاني منها المصرف في تقديم الخدمات المصرفية للزبائن

عقد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة اليوم الأثنين اجتماعاً ، مع مدير مصرف شمال أفريقيا/المكلف.

تناول الاجتماع مناقشة الإشكالية التي يعاني منها المصرف في تقديم الخدمات المصرفية للزبائن والمتمثلة في التأخير في تنزيل حوافظ المرتبات والبطء في الصرف والربط على منظومة الموبي ناب والإيداع والمرتبطة بتغيير كل أرقام الحسابات والتي ستصبح بعدها عملية الإدخال سريعة .

كما أن المصرف حديث الربط بالمنظومة وأصبح الفتح والاغلاق مرتبط بالمنظومة الرئيسية، وكذلك معالجة مشكلة التيار الكهربائي بالشروع في توفير مولد كهربائي عن طريق الإدارة الرئيسية للمصرف .

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