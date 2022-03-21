اتحاد عمال مؤسسة النفط ببنغازي يطالب المؤسسة صرف مرتبات العاملين

طالب اتحاد عمال المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي سرعة صرف مرتبات العاملين المتأخرة لمدة تجاوزت أربعة أشهر، فيما استنكر الاتحاد في بيان تابعته 218 ما وصفه بــ “المعاملة غير العادلة والتهميش المتعمد” من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لحقوق المستخدمين مطالبين سرعة تسوية أوضاعهم المالية والإدارية؛ تنفيذًا لقرار رئيس المؤسسة الصادر في سبتمبر 2021 والقاضي بتوحيد إدارتي المؤسسة في طرابلس وبنغازي وإعادة توزيعهم على الشركات المعنية بشكل عاجل.

وخاطب بيان اتحاد عمال المؤسسة الجهات المسؤولة كافة بسرعة الاستجابة لمطالبهم؛ لما في ذلك أثر على المستخدمين في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

يُذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 4 سبتمبر الماضي عن إنهاء الانقسام في المؤسسة وضم منتسبي المؤسسة الموازية كافة إلى كادر المؤسسة والشركات التابعة لها، بحسب حاجة القطاع من التخصصات الوظيفية للمعنيين بعد اتفاق رعته حكومة الوحدة الوطنية بالتوافق مع رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، وفق بيان المؤسسة على حسابها في “فيس بوك”.

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