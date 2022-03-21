خاص.. بالتنسيق ما بين الكبير والحبري وإدارات المصارف الإتفاق على نقل شحنات سيولة لمطار بنينا بنغازي بقيمة مليار

قال فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بكافة مناطق ليبيا قبل حلول شهر رمضان المبارك ، وفي اطار التنسيق الذي تم بين السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائب المحافظ “علي الحبري” ، و بعد التنسيق مع إدارات المصارف التجارية تم الاتفاق على نقل شحنات سيولة لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة مليار دينار لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية اعتبارا من يوم 23 مارس الجاري .

وقد تم تذليل كافة الصعوبات المتعلقة بالنقل الجوي ومنح الإذن لفريق السيولة لاستئناف الجسر الجوي للمنطقة الشرقية اعتباراً من يوم 23 مارس بواقع ثلاثة رحلات اسبوعياً.

ويؤكد فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي توفر مخزون كبير من السيولة ويدعو كافة المصارف للتواصل مع أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي لإستلام إحتياجاتها من للسيولة .

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