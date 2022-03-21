بأكثر من 14%.. الجنيه المصري يهبط بقوة مقابل الدولار

هبط الجنيه المصري بأكثر من 14 %، الاثنين، بعد أسابيع من الضغوط على العملة، بسبب سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فبعد أن كان يجري تداوله عند حوالي 15,7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020م، نزل الجنيه إلى 18,17 و حتى إلى 18,27 مقابل الدولار الأميركي.

كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة ” 100 نقطة أساس”، في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق الاثنين، فيما تجري مصر نقاشات مع صندوق النقد الدولي بشأن المساعدة، لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.

يشار إلى أن محللين من بنك الاستثمار “J.B” مورغان، أفادوا، قبل أسبوعين، أن الجنيه المصري مقيّم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 %، ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبًا، موضحين أن مصر قد تحتاج إلى المزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي، إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.

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