“العامة للكهرباء” تفيد بأن بعض شركات المقاولات تقوم بتنفيذ العديد من المساكن في ظل وجود شبكة كهربائية قد تضطر لقطع التيار الكهربائي في أي لحظة

أفادت الشركة العامة للكهرباء على أنها لاحظت في بعض شركات المقاولات وغيرها تقوم بتنفيذ العديد من المساكن في ظل وجود شبكة كهربائية كانت معدة للمزارع في مناطق (عين زارة والمشروع والسراج )، مما يسبب ذلك في إنهيار الشبكة الكهربائية في أي لحظة لعدم تأهيلها لتغطية المنازل والعمارات المستحدثة.

كما دعت الشركة المواطنين بالرجوع إليها قبل الشراء لمعرفة أن المقاول قام بتنفيذ الشبكة الكهربائية بطريقة سليمة أم لا، وقد تضطر الشركة لقطع التيار الكهربائي في أي لحظة حفاظاً على سلامة الشبكة الكهربائية.

علماً أنه سيتم موافاتكم بأسماء الشركات التي تقوم بتنفيذ المساكن بدون الرجوع إلى الشركة العامة للكهرباء وفق المخطط المعتمد لديها.

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