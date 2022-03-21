سعر النفط يقفز.. وسط توقعات بحظر أوروبي للصادرات الروسية

قفزت أسعار النفط ما يزيد عن 3 دولارات، الاثنين، مع تجاوز سعر مزيج برنت 111 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة الأميركية في فرض حظر على النفط الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 3,74 دولارات أو 3,5 % إلى 111.67 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1,2% الجمعة الماضي.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3,98 دولارات أو 3,8 % إلى 108,68 دولارًا لتواصل ارتفاعها الذي بلغ 1,7 % الجمعة الماضي.

وارتفعت الأسعار قبل محادثات تجري هذا الأسبوع بين حكومات الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على الحرب الروسية في أوكرانيا.

يُشار إلى أنه من المتوقع أن تدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظرًا نفطيًا على روسيا.

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