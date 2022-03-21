خبير إيطالي: حظر الصادرات ليست المشكلة الوحيدة ..وهذا ما يؤثرعلى ليبيا

أوضح المحلل الإيطالي داريو كرستاني لموقع “ديكود 39” أن الكثيرون في ليبيا يرون أن البلاد عليها أن تظل محايدة فيما يتعلق بهذا الصراع وتعد أوكرانيا بلد مهم لليبيا خصوصاً بالنسبة لأمنها الغذائي بالنظر إلى أنه منذ عام 2009 لدى ليبيا اتفاقية لإنتاج القمح في أوكرانيا الموجه لسوقها الداخلي ومن هذا المنطلق روسيا أيضًا دولة رئيسية.

وأكد الخبير أن التأثير على ليبيا لن يكون على حظر الصادرات من هذين البلدين فقط، بل يعتمد أيضًا على الزيادة في الأسعار العالمية للغذاء بسبب الصراع.

وأشار إلى أنه فضلاً عن القدرة الليبية المخفضة على فرض ضوابط دقيقة ضد المضاربات فإن مخاطر الزيادة العشوائية في أسعار المواد الغذائية وخاصة الخبز ومشتقاته تؤدي إلى مظاهر التوتر في مناطق مختلفة من البلاد، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

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