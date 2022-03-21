صندوق موازنة الأسعار ينفي لـ218 الأنباء بشأن توريد سلع أساسية

نفى المدير العام لصندوق موازنة الأسعار جمال شعبان في تصريح لـ 218، الأنباء المتداولة بشأن توريد الصندوق عدداً من السلع الأساسية.

وأضاف شعبان أن الصندوق لديه الجاهزية التامة للبدء بإجراءات التوريد حال كُلِف من الجهات المختصة بذلك، لتقديم سلة سلع أساسية وفق المواصفات الليبية.

وحمّل المدير العام للصندوق موازنة الأسعار مسؤولية تخلف الصندوق عن أداء مهامه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بعد قراره إيقاف تمويل الصندوق سنة 2018 م، واصفاً خطوة المحافظ بتحقيق منفعة لمجموعة من التجار لا يتجاوز عددهم 30 تاجراً -وفق تعبيره- مضيفاً في الوقت ذاته أن إدارة الصندوق لا تهدف بأي شكل من الأشكال منافسة التجار، وكل ما تعمل من خلاله هو تقديم الحاجات الأساسية للمستهلك وفق المواصفات والسعر الملائم للقوة الشرائية، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار ناجم عن تغير سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

وناشد المدير العام لصندوق موازنة الأسعار جمال شعبان الجهات المسؤولة، ضرورة السيطرة على إجراءات توريد السلع وتحديد أسعارها وضبط القطاع الخاص.

يُذكر أن أسعار السلع الأساسية تشهد موجة ارتفاع متصاعدة في كامل أنحاء البلاد، مع اقتراب شهر رمضان، في ظل وعود حكومية بضبط حركة البيع والشراء في أقرب الآجال.

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