اقتصاد

عودة تصدير النفط من عدة موانئ نفطية بعد توقف ليومين

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر في مؤسسة النفط لــ218: إعادة عمليات تصدير النفط من 4 موانئ في منطقة الهلال النفطي، وهي راس لانوف والسدرة والزويتينة والبريقة بالإضافة إلى ميناء الزاوية بعد توقف دام ليومين بسبب سوء الطقس

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قناة 218 الليبية

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