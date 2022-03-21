خاص وبالوثائق.. مصادرنا: عملية إختلاس بقيمة 73.500 مليون دولار متهمان فيها وزيري المالية والصحة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير المالية “خالد المبروك” ووزير الصحة “علي الزناتي” بإجراء حوالة خارجية بقيمة 73.500 مليون دولار ، مقابل توريد 3 مليون جرعة من لقاح كورونا مع خصم ما يعادلها بالدينار من حساب وزارة الصحة حيث قام وزير المالية “خالد المبروك” بالتوقيع بدلًا عن المراقب المالي بوزارة الصحة بالمخالفة للقانون المالي للدولة.

من جهته راسل ديوان المحاسبة طرابلس مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي والتي تتضمن تبين الديوان بعض المعلومات والمؤشرات بالقيام بإلغاء توقيع المخولين على حساب الطوارئ بوزارة الصحة وتخويل أشخاص غير مختصين بالمخالفة للتشريعات واللوائح المنظمة لإجراءات التصرف في المال العام وبخلاف اختصاصتهم للأصلية ووجود معاملات مشكوك في سلامتها.

حيث طالب الديوان إيقاف صرف أي معاملات على الحساب المذكور مؤقتاً إلى حين التحقق من صحة ما ورد وإعلامه بالإجراءات المتخذة بالخصوص مع موافاته بكشف حساب مصرفي الذي يبين كافة عمليات الصرف من تاريخ إيقاف العمل بقرار فرض قيد الرقابة المصاحبة على حساب الطوارئ بالوزارة.

وفي ذات السياق كشفت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً بأنه قد تم تحويل المبلغ فعلياً.

كما تحرت صدى الاقتصادية عن شركة تالاك التي تم التعاقد معها لجلب اللقاح وتبين بأنها ليست شركة أدوية وتم تأسيسها منذ عام 2020، مع التأكيد بأنها شركة إماراتية يديرها مسؤول ليبي.

وقد قام وزير المالية بمنع هيئة مكافحة الفساد بالتفتيش عليه ، بحجة أن الهيئة غير شرعية وذلك بعد قيامها أوقفت عدة معاملات مشبوهة للوزير من ضمنها هذه المعاملة مع حجبه حتى المرتبات عن الهيئة بطرابلس وتجميد كافة حسابات الهيئة وفق قول مصادرنا.

وقد علمت صدى الاقتصادية حصرياً بأن ملف هذه القضية قيد التحقيق بمكتب النائب العام .

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