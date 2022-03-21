منسق لجنة المخابز في سبها يحمّل حكومة الوحدة مسؤولية ارتفاع أسعار الدقيق

حمّل منسق لجنة المخابز بالمنطقة الجنوبية ناجي الصغير -من مقره في سبها- حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية ارتفاع أسعار الدقيق في البلاد عامة، والمنطقة الجنوبية بشكل خاص.

وأضاف في تصريح لـ218، أن أسعار الدقيق ارتفعت بشكل غير متوقع، حيث تجاوز سعر قنطار الدقيق من الدرجة الثانية والثالثة 280 ديناراً، فيما ارتفعت أسعار الدقيق ذي الجودة الأعلى إلى سعر 300 دينار.

وكشف منسق لجنة المخابز بالمنطقة الجنوبية، أن أصحاب المخابز تقدموا بمبادرة لوزارة الاقتصاد والتجارة تقضي بدعم أحد المصانع الخاصة بالمنطقة، من أجل القيام بطحن القمح المستورد، وأن تدفع وزارة الاقتصاد مقابل اليد العاملة المصنع المحلي، لكن وزارة الاقتصاد لم تولِ أي اهتمام للمقترح.

وأشار إلى أن غلاء وقود الديزل مثَّل أحد الأسباب في ارتفاع أسعار الخبز، ما ضاعف من تكاليف النقل إلى جانب غلاء أسعار المواد الداخلة في صنع الخبز.

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