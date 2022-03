الكرملين يُحذّر من تداعيات حظر النفط الروسي

حذر الكرملين من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط من روسيا، حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن ذلك سيضرب الجميع ويؤثر على ميزان الطاقة الأوروبي.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيسكوف قوله: “تجري مناقشة موضوع حظر النفط الروسي بشكل نشط، هذا الموضوع معقد للغاية، لأن مثل هذا الحظر سيؤثر بشكل خطير على سوق النفط العالمية بشكل عام، وسيؤثر بشكل خطير وسلبي على ميزان الطاقة في أوروبا”.

ويأتي تصريح بيسكوف في وقت تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي فرض حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، والتي يمكن أن تتضمن فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا.

وقبل الاتحاد الأوروبي فرضت الولايات المتحدة في 8 مارس الجاري، حظرا على واردات الطاقة من روسيا والاستثمار الجديد في قطاع الطاقة الروسي.

وأشار بيسكوف إلى أن تداعيات فرض بروكسل حظرا على النفط الروسي ستكون على الدول الأوروبية أكبر من الولايات المتحدة، كون الأخيرة منتجة للنفط، وقال: “من الواضح أن الأمريكيين سيبقون مع نفطهم، ووضعهم سيكون أفضل بكثير من الأوروبيين، الذين سيواجهون أوقاتا عصيبة، قرار مثل هذا حظر على النفط الروسي سيضرب الجميع”.

من جانبه حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط الروسي، وقال إن أسعار النفط ستقفز إلى مستوى 300 دولارا للبرميل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن “رفض أوروبا للغاز الروسي أمر مستحيل في الوقت الحالي، وإذا رفض الغرب النفط الروسي، فسوف تقفز الأسعار إلى 300 دولارا للبرميل، فيما يرى البعض إمكانية الارتفاع إلى 500 دولار للبرميل”.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 8 مارس الجاري، مرسوما يحظر على الأمريكيين واردات الطاقة من روسيا والاستثمار الجديد في قطاع الطاقة الروسي، وبعد واشنطن أعلنت لندن عزمها على التخلص التدريجي من الهيدروكربونات الروسية.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، الأسبوع الماضي، أن روسيا تمثل حوالي 40% من واردات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وحوالي ثلث واردات النفط الخام. وتعتمد المملكة المتحدة والولايات المتحدة على روسيا بدرجة أقل بكثير، وتبلغ حصة روسيا في الحجم الإجمالي للنفط الذي تستورده المملكة حوالي 8%.

