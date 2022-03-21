خاص: الرقابة الإدارية تطالب الاتصالات القابضة بسحب قرارات تعيين مدراء لشركتي ليبيانا والمدار الجديد .. و “بن عياد” يرُد

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس كِتاباً موجّهاً إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة “محمد بن عياد” حول كِتابيْن للشركة بتكليف مدراء عامين لشركتي ليبيانا والمدار الجديد، قالت الهيئة فيه أن قرارات التكليف مخالفة لنص المادة 189 من القانون رقم 23 لسنة 2010 المتعلق بالنشاط التجاري؛ مطالبةً شركة الاتصالات القابضة بسحب كتابات قرارات التكليف.

في ذات السياق أصدرت الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة التي يمثلّها “محمد بن عياد” رئيس مجلس الإدارة رداً قالت فيه أنّ النظام الأساسي للشركة القابضة نصّ على أنّ مجلس الإدارة له السيطرة المالية والإدارية على الشركات التابعة لها، كما أنّها تلتزم بقانون النشاط التجاري آخذةً في عين الاعتبار أنّها هذه الشركات شركات عامة وليست استثمارات خاصة.





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