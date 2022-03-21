مصدر لـ218: إعادة عمليات التصدير في منطقة الهلال النفطي

قال مصدر مسؤول في تصريح خاص لــ218، إن عمليات تصدير النفط عادت الإثنين في 4 موانئ في منطقة الهلال النفطي، وهي راس لانوف والسدرة والزويتينة والبريقة، بالإضافة إلى ميناء الزاوية غرب بعد توقف دام ليومين بسبب سوء الطقس.

وتعاني البنية التحتية النفطية في ليبيا من تهالك، وسط مطالبات متكررة من وزارة النفط بصرف الميزانيات لزيادة الإنتاج وتطوير آليات العمل. حيث تنتج ليبيا 1.233 مليون برميل يومياً، وفقاً لتصريحات وزير النفط والغاز محمد عون لــ218 الأسبوع الماضي.

وتشهد ليبيا حالة عدم استقرار جوي منذ السبت، تسببت في ارتفاع مستوى الموج نتيجة لسرعة الرياح، التي قال مركز الأرصاد الجوية قد تصل إلى 60 كيلو متراً في الساعة، مرجحاً أن تستمر حتى يوم الاثنين من نفس الأسبوع.

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