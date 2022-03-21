“الدبيبة” يصدر تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارات المالية والتخطيط والنفط والغاز من أجل دعم المؤسسة الوطنية للنفط

اجتمع رئيس الوزراء مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأثنين، بحضور وزير المالية “خالد المبروك” والدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ومديري إدارتي الخزانة والميزانية بوزارة المالية ورئيس لجنة إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تناول الاجتماع مناقشة الأوضاع المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها لدعم المؤسسة، وذلك بهدف زيادة الإنتاج، إلى جانب وضع حلول ومعالجات للمشاكل التي تواجه الإنتاجية وتطوير الموارد البشرية.

كما أوضح “صنع الله” بأن هناك صعوبات تواجه المؤسسة في أداء مهامها من خلال دعم العاملين بالحقول النفطية واعتماد الخطة التطويرية المقترحة للعام 2022، التي من خلالها نستطيع زيادة القدرة الإنتاجية.

وفي ختام الاجتماع أصدر رئيس الوزراء تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارات المالية والتخطيط والنفط والغاز من أجل دعم المؤسسة الوطنية للنفط.

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