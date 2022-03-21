وزير التخطيط المكلف يؤكد أهمية المصلحة ودورها الهام في التوثيق العقاري

اجتمع الوزير المكلف بوزارة التخطيط “محمد يوسف الزيداني” اليوم الإثنين، مع مندوبي مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وبحضور مدير إدارة الميزانية والمتابعة ومستشار الإدارة ورؤساء الأقسام ومدير إدارة جدوى المشروعات.

وقد أشار الوزير المكلف في بداية حديثه عن أهمية المصلحة ودورها الهام في التوثيق العقاري، وأشاد أيضا مندوب المصلحة بأهمية وزارة التخطيط في تمويل وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية الخاصة بالمصلحة، حيث أشار إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروعات المصلحة في الوقت الحاضر.

كما استعرض مقترح ميزانية برامج ومشروعات التنمية الخاصة بالمصلحة للعام المالي 2022م.

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