“صنع الله” يشارك في افتتاح مكتبة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

اجرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأثنين ، زيارةً للمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، وكان في استقباله رئيس المركز محمد الجراري وعدد من الدكاترة والمؤرخين والمختصين بالمركز .

كما أوضح “مصطفى صنع الله” من خلال كلمة له بهذه المناسبة، أن ما قامت به المؤسسة من دعم للمركز متمثلاً في توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لحفظ الارشيف الورقي الكترونيا يعدّ عملا بسيطاً ومتواضعاً وبأن دعم المركز بكافة الاحتياجات والمتطلبات هو واجب وطني من أجل استمراره في أداء دوره التاريخي في حفظ وتوثيق الذاكرة الليبية، مؤكدًا أن من لا يملك تاريخا لا يملك حاضراً ولا مستقبلاً .

وحث صنع الله جميع الجهات المسؤولة في ليبيا على المساهمة في تطوير المركز، والحفاظ على ما يحويه من مخطوطات وكتب ووثائق نادرة تمثل تاريخ وذاكرة ليبيا.

وقد قامَ مصطفى صنع الله برفقة الوفد المرافق له بجولة داخل أروقة المركز رافقه فيها محمد الجراري، ومسؤولي المركز، وفي ختام الجولة تم افتتاح مكتبة المركز بعد أن زودتها المؤسسة بمنظومة أرشيف إلكترونية تكفل توفير وتعزيز الوصول الحر إلى مصادر المعلومات، وتسهيل إجراء البحوث والدراسات للأساتذة والباحثين وطلاب العلم في مجال الدراسات التاريخية، وذلك من خلال الاستفادة من المصادر والمراجع المتوافرة لدى مكتبة المركز والكتب التي تقدر بنحو 450 ألف كتاب.

وعرض مسؤولو المركز عرضاً مرئياً يحوي أهم الأعمال التي تم تحويلها رقمياً، والأعمال المستقبلية التي يطمح المركز لإنجازها، وإمكانية مساهمة المؤسسة في تحقيقها.

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