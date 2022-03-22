خاص.. “الدبيبة” يصدر تعليماته لإعطاء الإذن بتغيير مجالس إدارتي شركتي ليبيانا والمدار .. تابع التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية إلى وزير الاقتصاد “محمد الحويج”.

وتضمنت تعليمات رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للقابضة للإتصالات بإعطاء الإذن بإتمام إجراءات التغيير في السجلات التجارية لصالح شركتي ليبيانا والمدار وفق قرارات الجمعية العمومية للشركتين.

وقال مصدر خاص في تصريح لصدى الاقتصادية: في سابقة خطيرة من نوعها يتدخل عبدالحميد الدبيبة لتغيير مجلسي إدارة شركة ليبيانا والمدار الجديد ويطالب وزير الاقتصاد باستخراج سجلات تجارية بالمخالفة للقانون حيث سبق وأن رفض استخراج سجلات تجارية وفق قوله.

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