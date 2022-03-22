“أبو جناح” يتفقد حال المرضى ومراحل علاجهم من خلال زيارته لدولة الأردن

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” اليوم الاثنين اجتماعًا مع وزير الصحة الأردني “فراس الهواري” ،لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما تم مناقشة مسألة تسديد الدولة الليبية لجزء من الديون المستحقة بمجرد انتهاء اللجان من التدقيق والمراجعة، إضافة إلى ملف التعاون وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة وإعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة في المجال الصحي.

وقد اجتمع “أبوجناح” ايضا مع مديري المستشفيات الأردنية خلال زيارته لعدد منها من بينها “مستشفى الحسين للسرطان” ،ومجمع فرح الطبي” ،والأكاديمية الاردنية للتوحد” في خطوة أولى لتسويتها ،ولتفقد حال المرضى ومراحل علاجهم والاطمئنان عليهم وللاستماع لمطالب المرضى من ذويهم.

وأكد من خلال زيارته على عملية توطين العلاج بالداخل خاصًة للتخصصات النادرة والغير موجودة في ليبيا، وناقش اللقاء ملف التعاون وتدريب العناصر الطبية وإعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة في المجال الصحي.

حيث أشار أيضا لعمل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة الليبية والتي تعمل لمراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية لدى الدولة الأردنية ،وذكر بأن عملها قارب على الانتهاء تمهيدًا لسداد الديون كلياً.

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