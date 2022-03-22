“صنع الله “يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا افتقار المؤسسة الوطنية للنفط للميزانيات اللازمة

قامَ رئيس مجلس الإدارة “مصطفى صنع الله” يوم الاثنين بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس، باستقبال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه انطونيو” والوفد المرافق له.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط والمتمثل في شحّ التمويل وافتقار المؤسسة الوطنية للنفط للميزانيات اللازمة التي ستمكنها من تسيير اعمال القطاع والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للخزانات والبنى التحتية التي تضررت في الحروب الماضية، وكذلك الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركائها.

وأكد السفير خوسيه على دعم بعثة الاتحاد الأوروبي الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط و دورها الفني و غير السياسي.

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