خاص: “الرعيض” يصرح حيال مذكرة تفاهم بمقر السفارة الليبية في بلغاريا..هذه تفاصيلها

صرح رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” لصحيفة صدى الاقتصادية إن مذكرة التفاهم التي صدرت اليوم الإثنين داخل مقر السفارة الليبية في بلغاريا تدعو للتعاون وتسهيل الإجراءات لحركة الأفراد والبضائع بي البلدين، وكذلك تنظيم الوفود وتسهيل التاشيرات والترويج لمنتجات الشركات في البلدين .

وأكد” الرعيض” إنه تم الإتفاق على إنشاء غرفه مشتركة ليبية بلغارية ترعى وتتابع تعاون القضايا العالقة وتسهيل الحلول لها والتركيز على التدريب في مجال الصحة والسياحة، كما أن هذه المذكرة سوف تباشر التنفيذ ابتدأً من تاريخ توقيعها.

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