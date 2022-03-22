سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.9475 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.95 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.9650 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 4.9475 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.95 دينار

اليورو – طرابلس = 5.41 ~ 5.40 دينار

اليورو – بنغازي = 5.41 ~5.42 دينار

الجنية الإسترليني 6.51 دينار

الليرة التركية 0.35 دينار

الدينار التونسي 1.67 دينار

الجنية المصري 0.31 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب222.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب258.9 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب295.9 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2072 دينار

كسر الفضة 2.55 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.015 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.02 “مصرف الوحدة” – ~ “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.