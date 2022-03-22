صعود الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 22 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6638 دينار مسجلاً ارتفاعاً نسبياً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1232 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1227 دينار، والليرة التركية 0.3148 دينار، والدولار الكندي 3.7021 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2433 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2698 دينار، والدينار التونسي 1.5793 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4778 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022: