مورغان ستانلي يحذر من تدهور الوضع المالي لتونس

حذر بنك مورغان ستانلي Morgan Stanley من اتجاه تونس نحو التخلف عن سداد ديونها، إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة.

رجح البنك أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها العام المقبل، إذا لم تتوصل البلاد سريعا إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش Fitch الجمعة تصنيفها لديون تونس السيادية إلى سي سي سي من – بي.

وقدرت فيتش أن عجزًا في موازنة الحكومة عند 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام؛ سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84% .

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