خبير اقتصادي: تغيير سعر الصرف ليس مستحيلاً.. ولكـن!

أكد الخبير الاقتصادي “محمد الشحاتي” أن تخفيض سعر الصرف أو سعر العملة الأجنبية ليس مستحيلاً ، وكذلك يعتمد سعر الصرف على توازن ميزان المدفوعات، وتحقيق فائض يعني دعم لسعر العملة المحلية.

وأضاف في تصريحات اعلامية نشرتها صحيفة صدى الالكترونية: نظراً لعدم وجود موارد متنوعة غير النفط ويبدو أن أسعار النفط المرتفعة هذه السنة ستحقق فائض في ميزان المدفوعات، إلى جانب سيكون هناك هامش ضيق لتحسين سعر الصرف إذا ما قرر المصرف المركزي ذلك.

وأضاف الشحاتي “أما من الناحية الأخرى فأن إرتفاع الإنفاق الحكومي سيضيق الهامش إلى حد كبير، كما أن الخشية من هبوط سعر النفط مستقبلا يضع حداً آخر ، متوقعاً أن المصرف المركزي بإمكانه تنفيذ خفض محدود لسعر العملة الأجنبية ولكن ليس كما يتمنى الجمهور”.