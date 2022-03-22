ميناء بنغازي يستقبل أكثر من 600 حاوية من البضائع المختلفة

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات “ألدرا” التابعة لشركة “الرواد” للتوكيلات الملاحية، محملة 295 حاوية من البضائع المتنوعة

وأعلنت إدارة الميناء أيضًا عن رسو الناقلة “أتلانتك نورث”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 204 حاويات من السلع المتنوعة، كما استقبلت أرصفة الميناء الباخرة “ماي فيلد” التابعة لشركة “أمواج ليبيا” أيضًا محملة بـ 118 حاوية من البضائع.

يذكر أن الموانئ الليبية شهدت في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حركة نقل البضائع ودخول السلع مع تأكيدات من مصلحة الجمارك على تسهيل وتسيير إجراءات دخولها للسوق المحلية.

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