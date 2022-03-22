“صنع الله” يبحث مع شركة إيني الإيطالية سُبل التعاون المشترك لتطوير وتحسين عمليات الإنتاج

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم أمس الإثنين اجتماعاً مع وفداً رفيع المستوى من شركة إيني الإيطالية متمثل في الرئيس التنفيذي للعمليات للموارد الطبيعية غويدو بروسكو، ومدير التنقيب والإنتاج لوكا فينياتي، ورئيس منطقة شمال أفريقيا أنطونيو بانزا، والمدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا فرع طرابلس – ليبيا، أنطونيو بالدازاري.

تم خلاله مناقشة تطوير سُبل التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير وتحسين عمليات الإنتاج، كما تم التطرق إلى مشروع تطوير التراكيب البحرية (أ – هـ ) والطرق الكفيلة لإنجازه في أقرب وقت ممكن وبالصورة المثلى للمساهمة في رفع معدلات القدرة الإنتاجية ورفع الاحتياطيات الغازية، لدعم الاقتصاد الوطني.

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