“المنقوش” تبحث إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لتباشر أعمالها بطرابلس

اجتمعت وزير الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” اليوم الثلاثاء، مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية يتقدمه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية السفير “جون باس” والمبعوث الخاص والسفير إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي “جينتري سميث”.

تناول الاجتماع مناقشة لإعادة فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس، كما سلم الوفد الأمريكي إلى الوزيرة رسالة من نظيرها وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الصديقين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية