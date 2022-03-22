مصرف الجمهورية بالعجيلات يحدد سقف السحب بألف دينار

باشر مصرف الجمهورية فرع مدينة العجيلات في توزيع سيولة نقدية على زبائنه بقيمة سحب ألف دينار، وأفاد مراسل “218” بالمدينة أن عملية التوزيع شهدت ازدحامًا أمام شبابيك الصرافة منذ ساعات الصباح الأولى على الرغم من تخصيص المصرف يومين متتاليين للتوزيع.

وأضاف أن عدد من المواطنين عبروا عن استيائهم من القيمة التي حددها المصرف في ظل غلاء الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.

وتواصل عدد من المصارف التجارية توزيع السيولة النقدية على زبائنها بأسقف سحب بين ألف وخمسة آلاف دينار، فيما باشر عدد آخر من المصارف توزيع السيولة بسقف سحب مفتوح، بالتزامن مع إيداع أذونات صرف مرتبات العاملين الممولة من الخزانة العامة عن فبراير ومارس للمصرف المركزي؛ تمهيدًا لإتمام بقية الإجراءات تباعًا.

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