“القطراني” يؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهد لأجل تحقيق المستهدفات لتأمين الأمن الغذائي

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعه والثروة الحيوانيه المكلف “حسين القطراني”، مع وكيل الوزارة لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي ووكيل الوزارة لشؤون الثروة الحيوانية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومستشار ومدير مكتب الوزير ومدير مكتب الشؤون القانونية والمراقب المالي العام المساعد للوزارة.

أكد “القطراني” على ضرورة بذل المزيد من الجهد لأجل تحقيق المستهدفات المتوخاة لتأمين الأمن الغذائي، إلى جانب ضرورة إعداد المقترحات اللازمة مشفوعة بآليات التنفيذ الإدارية والمالية والقانونية بصورة عاجلة لأجل النهوض بهذا القطاع والبحث عن الحلول المناسبة للمعوقات والصعوبات أن وجدت، منبهاً على ضرورة توزيع الاختصاصات والبعد قدر الإمكان على المركزية تسهيلاً للخدمات من ناحية ولسرعة الإجراءات من ناحية أخرى.

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