الدرسي : الآف الأطنان من الدقيق ستصل البلاد خلال الفترة القادمة لتُباع بسِعر مدعُوم من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة

صرّح مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “مرعي الدرسي” عبر قناة الوسط بقوله :”تكاد تتقارب ارتفاعات الأسعار بين ليبيا وباقي الدول، وبغض النظر عن أزمة روسيا وأوكرانيا هناك زيادة في أسعار السوق العالمي لكن تظل الأزمة السياسية الحاصلة هناك أحد المسببات باعتبار الدولتين من أكبر الدول المنتجة والمصدّرة للقمح، مثلاً في الربع الأخير لعام 2021 كان ثمن القمح 350 دولار للطُن إلى 500 دولار خلال شهر مارس الحالي، كانت الوزارة قد أخذت على عاتقها ملف السلع الأساسية أصبحنا من الدعم السلعي نتجّه فجأة إلى الاعتماد بشكل تام على التجار ولم يعُد للدولة أي دور، وأظن أنّ قانون رقم 23 لعام 2010 بشأن النشاط التجاري خاطئ إلى حد كبير ، وخاطبنا مجلس الوزراء عدة مرات بمخاطبات تحوي كتابات ضرورة تدخل الدولة”.

وأضاف:”المعالجات في هذه الأزمة تمثلت في تحصلنا على قرار من مجلس الوزراء خاصةً فيما يتعلق بسلعة الدقيق باعتبارها سلعة أمن قومي بتوريد كمية تتعدى 100 ألف طن في أقرب وقت، ونحن عاكفين منذ أسبوع على دراسة هذا الأمر وتوفير الكمية المطلوبة وذلك بالتعاقد عبر وزارة الاقتصاد والتجارة مُباشرةً، ونطمئن الشعب الليبي أنّ الدقيق سيكون متوفراً بكميات كبيرة في ظرف أسبوعين أو 20 يوم، ويوجد تصور لتسويقها عبر صندوق موازنة الأسعار؛ آلية البيع لم تُوضّح حتى الآن لكن نسعى لدعم السلعة بنسبة 40 – 50 ‎%‎”.

خاتماً بقوله :”كذلك نحن عازمون على وضع سقف للأسعار الاسترشادية فيما يتعلق بباقي السلع وهي الزيت، السكر، الأرز، الطماطم بوضع سعر عادل يراعي مصلحة المستهلك ومناسب للتاجر”.

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