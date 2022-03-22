باطن الجبل.. إحالة حوافظ المرتبات للمصارف التجارية

أفاد مدير مراقبة الخدمات المالية باطن الجبل عثمان السوداني في تصريح لـ”218″ بإتمام إجراءات الحوافظ المالية كافة بالقطاعات التابعة للمكتب وإحالتها للمصارف التجارية لتنفيذ إجراءات الصرف.

وأضاف السوداني أن إدارته تعكف على إتمام حوافظ موظفي مديرية الأمن خلال اليومين المقبلين، مشيرًا، في الوقت ذاته، إلى أن هذا العمل جاء بعد مساع بذلها العاملون بالمكتب؛ من أجل تسهيل وصول المرتبات للمصارف التجارية في ظل موجة الارتفاع في الأسعار التي طالت السلع الأساسية كافة مع اقتراب شهر رمضان.

وكانت وزارة المالية قد أحالت منتصف الشهر الحالي أذونات صرف مرتبات العاملين الممولة من الخزانة العامة لصالح المصرف المركزي لإتمام بقية الإجراءات ليتسنى للمركزي تسييل المبالغ في حساب المستفيدين قبيل بداية شهر رمضان؛ بهدف دعم القوة الشرائية.

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