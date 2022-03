شركة البريقة: تزويد شركات التوزيع بالنفط من مستودعاتنا مستمرة دون عوائق

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط، بأن حركة توافد النواقل النفطية على الموانئ الليبية تسير بشكل طبيعي، مؤكدة أن عمليات التزويد لصالح شركات التوزيع من مستودعاتها، مستمرة دون عوائق، والسعات التخزينية لديها ممتازة .

وقالت الشركة إن رئيس لجنة إدارة الشركة إبراهيم ابو بريدعة، كان قد أصدر تعليماته، منذ ظهور مظاهر الازدحام، لإدارة التفتيش والمتابعة بالبريقة برصد ومتابعة كافة المحطات التي قد استلمت مخصصاتها وتغلق أبوابها أمام المواطن، رغم توفر الوقود لديها.

وشدد أبو بريدعة على أنهم طالبوا إدارة التفتيش بالشركة، بحصر قوائم المحطات المستلمة وإجمالي الكميات المسحوبة لصالح شركات التوزيع، والتبليغ عن المخالفين منهم لمكتب النائب العام.

ودعت شركة البريقة لتسويق النفط جميع المحطات من خلال شركات التوزيع التابعة لها، للاستمرار في تزويد كافة طلبات الوقود وتلبية احتياجات المواطنين وعلى مدار الساعة.

وطمأنت الشركة الجميع، بأن الوقود متوفر بجميع أنواعه، مهيبة بالمواطنين ضرورة التواصل مع غرفة الطوارئ والتبليغ عن المحطات التي تمتنع عن تقديم خدماتها للمواطنين.

المصدر: شركة البريقة لتسويق النفط

