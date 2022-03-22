إجراءات مصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى المدبولي، إن القاهرة ستعيد هيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل ووضع حلول للتعامل مع الوضع الاقتصادي المصري.

وأكد المدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ أن الدولة ستتخذ إجراءات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على البلاد.

وأوضح أن الإجراءات تتضمن توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة وانتظام عمل المصانع المنتجة للمواد الغذائية وعدم السماح بوجود أي ممارسات سلبية كإخفاء السلع أو احتكارها، فضلاً عن توفير برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق.

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