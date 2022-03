واصلت أسعار النفط ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2.5%، في ظل مناقشات الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تطال صادرات الذهب الأسود.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.96% إلى 114.32 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.32% إلى 118.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبيرغ”.

وجاء الارتفاع في ظل تقارير أفادت بأن دول الاتحاد الأوروبي تبحث مسألة فرض حظر على استيراد النفط الروسي، وتتخوف أسواق النفط من تراجع معروض النفط في حال فرض هذا الحظر، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”عن إدوارد مويا، المحلل في شركة Oanda قوله: “يبدو أن تجار الطاقة أصبحوا أكثر ثقة في أن نقص الإمدادات بات وشيكا”.

The post النفط يُواصل الارتفاع بسبب مخاوف من عقوبات جديدة على روسيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا