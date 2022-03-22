“باشاغا” يوجه كتاب مراسلة بشأن منع تنفيذ أي قرارات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية

وجه رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب “فتحي باشاغا” رسالة إلى رؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة وما في حكمها الشركات التجارية المملوكة للدولة وعمداء البلديات.

حيث نصت المراسلة على أن يمنع منعاً باتاً تنفيذ أي قرارات وتعليمات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية ، كما يمنع إجراء أي تعديل أو تغيير جزئي في المراكز القانونية والإدارية لمجلس إدارات المصالح والمؤسسات والهيئات والأجهزة والشركات العامة والشركات التجارية المملوكة للدولة، إلى جانب يحظر على الجهات المختصة قانوناً مباشرة أي إجراءات بشأنها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية